Россиян предупредили о способах обмана на кассе в магазине Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала о способах обмана покупателей в магазинах на кассе.

Специалист рассказала агентству «Прайм», что существует несколько проверенных и распространенных способов, сохраняющих свою актуальность. Так, обсчитать можно при помощи акции «1+1», двойного сканирования товара, а также ввода вручную штрих-кода от совсем другого товара, простого несоответствия стоимости на ценнике и в чеке.

Лебединская рассказала, что существует несколько видов обмана с использованием чужих карт лояльности, уточнив, что чаще всего встречается два варианта подобного обмана. «Подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», - заявила она.

В ходе второго варианта, если кассир увидит большое количество бонусов на карте, отдаст покупателю свою, а его списывает себе. Доцент также заявляет, что опасения покупателя о возможной отмене покупки кассиром без уведомления банка напрасны, однако есть ситуации, когда кассир утверждает, что оплата не прошла и обманом вынуждает оплатить покупку повторно.