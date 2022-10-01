Британские предприятия предрекли рост затрат на электричество в пять раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматели в Великобритании столкнулись с серьезными увеличениями расходов на электричество и предрекают себе увеличение этих трат на 500%.

Как передает издание The Independent, некоторые предприятия ждут роста счетов за электричество в пять раз, а владельцы ряда предприятий были вынуждены остановить свою работу из-за сложившийся экономической обстановки.

Тем также отмечают, что ищут способы выжить в текущей условиях, закрывая заведения на несколько дней в неделю, а также используют обычные свечи для освещения. «Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms», - сказал один из хозяев паба в Корнуолле.

Хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне заявил, что уже в октябре будет невозможно оплатить счета из-за увеличения затрат на 200%. Тем временем, рост расходов также прогнозируют владельцы и фитнес-клуба Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, которые попросили своих клиентов принимать душ после бассейна дома.