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В мире1 октября 2022 7:19

Британские предприятия предрекли рост затрат на электричество в пять раз

Independent: британские предприятия ждут рост затрат на электричество на 500%
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британские предприятия предрекли рост затрат на электричество в пять раз

Британские предприятия предрекли рост затрат на электричество в пять раз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматели в Великобритании столкнулись с серьезными увеличениями расходов на электричество и предрекают себе увеличение этих трат на 500%.

Как передает издание The Independent, некоторые предприятия ждут роста счетов за электричество в пять раз, а владельцы ряда предприятий были вынуждены остановить свою работу из-за сложившийся экономической обстановки.

Тем также отмечают, что ищут способы выжить в текущей условиях, закрывая заведения на несколько дней в неделю, а также используют обычные свечи для освещения. «Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms», - сказал один из хозяев паба в Корнуолле.

Хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне заявил, что уже в октябре будет невозможно оплатить счета из-за увеличения затрат на 200%. Тем временем, рост расходов также прогнозируют владельцы и фитнес-клуба Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, которые попросили своих клиентов принимать душ после бассейна дома.