В Минобороны Германии сообщили, что заявку Украины на вступление в НАТО обсудят все страны альянса

Минобороны ФРГ: заявку Киева на вступление в НАТО будут обсуждать все члены Североатлантического альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны Германии сообщили, что решение о возможности вступления Украины в НАТО будет совместно приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделала глава немецкого военного ведомства Кристине Ламбрехт.

По ее словам, каждая из стран НАТО в обязательном порядке выскажет свое мнение по вопросу о потенциальном членстве Украины в организации.

"Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется. Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине", - цитирует Ламбрехт информагентство ТАСС.

Украинский президент Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года публично объявил о том, что Киев решил подать заявку на вхождение в НАТО. По его словам, Украина хочет добиться своего принятие в число государств-членов Североатлантического альянса "в ускоренном порядке".

Зеленский также сообщил, что намерен начать все необходимые консультации по этому вопросу с руководством входящих в НАТО стран уже в самое ближайшее время.