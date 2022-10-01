Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для удержания курса гривны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацбанк Украины (НБУ) продал на этой неделе 867,43 миллиона долларов, что стало рекордом для регулятора после установления нового курса гривны. Об этом сообщило в пятницу, 30 сентября, издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные НБУ.

Согласно приведенным данным, на предыдущей неделе Нацбанк Украины также был вынужден продать 744 миллиона долларов, что на тот момент стало максимальным показателем с середины июля, когда курс гривны был официально снижен на 25%, до 36,6 гривны за доллар. Подобные меры, по оценке издания, регулятор вынужден принимать «для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны».

С конца мая 2022 года Нацбанк Украины предпринимал несколько беспрецедентных шагов для удержания курса гривны, в том числе продавая еженедельно до 1 млрд долларов, однако в середине июля 2022 года гривну все же пришлось серьезно девальвировать. Как сообщает издание, в сентябре этого года регулятор «напечатал» около 30 млрд гривен, дополнительно вбросив в экономику 15 млрд гривен, и выкупив на эту сумму гособлигации.