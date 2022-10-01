Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 октября 2022 9:06

Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для удержания курса гривны

Регулятор продал на этой неделе 867,43 млн долларов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для удержания курса гривны

Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для удержания курса гривны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацбанк Украины (НБУ) продал на этой неделе 867,43 миллиона долларов, что стало рекордом для регулятора после установления нового курса гривны. Об этом сообщило в пятницу, 30 сентября, издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные НБУ.

Согласно приведенным данным, на предыдущей неделе Нацбанк Украины также был вынужден продать 744 миллиона долларов, что на тот момент стало максимальным показателем с середины июля, когда курс гривны был официально снижен на 25%, до 36,6 гривны за доллар. Подобные меры, по оценке издания, регулятор вынужден принимать «для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны».

С конца мая 2022 года Нацбанк Украины предпринимал несколько беспрецедентных шагов для удержания курса гривны, в том числе продавая еженедельно до 1 млрд долларов, однако в середине июля 2022 года гривну все же пришлось серьезно девальвировать. Как сообщает издание, в сентябре этого года регулятор «напечатал» около 30 млрд гривен, дополнительно вбросив в экономику 15 млрд гривен, и выкупив на эту сумму гособлигации.