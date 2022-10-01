Великобритания готова помочь Дании расследовать диверсии на "Северных потоках"

Великобритания предложила Дании помощь в расследовании скандальных диверсии на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Великобритания готова оказать Дании помощь в расследовании резонансных диверсий на газопроводах Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Соответствующее обращение британский премьер Лиз Трасс уже направила руководству Дании.

Помощь власти Британии готовы оказать как в рамках международного расследования инцидентов, так и в рамках следствия, которое проводят датские правоохранительные органы.

"Инциденты явно представляют собой диверсию. Премьер-министр Трасс предложила своей датской коллеге Метте Фредериксен помощь Соединенного Королевства в осуществлении идущего сейчас расследования", - отмечается в официальном заявлении британских властей.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о том, что к взрывам на "Северных потоках" могут быть напрямую причастны "англосаксы", которые теперь фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры.

В настоящее время расследование по факту случившегося проводят и российские правоохранительные органы. Так, ФСБ РФ ранее возбудила уголовное дело в связи со взрывами на "Северных потоках". Федеральная служба безопасности России сочла случившееся "актом международного терроризма".