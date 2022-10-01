Директор Пугачевой отказалась комментировать слухи о продаже певицей замка в деревне Грязь

По слухам, примадонна российской эстрады Алла Пугачева решил продать свой шикарный замок в деревне Грязь Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова наотрез отказалась комментировать информацию о том, что примадонна якобы выставила на продажу за 1 миллиард рублей свой замок в деревне Грязь.

"Я не будут ничего комментировать по этому поводу", - цитирует Пугачеву информагентство РИА Новости.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что Пугачева якобы решила продать замок в деревне Грязь и хочет выручить за него более 1 миллиарда рублей. По информации источников канала, якобы именно ради продажи своей элитной недвижимости певица и возвращалась в Россию (на данный момент Пугачева уже улетела из РФ).

По неподтвержденной информации, пока покупателей на замок Пугачевой, где она ранее проживала вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным*, не нашлось, поэтому за домом остался присматривать внук певицы Никита Пресняков.

*признан в РФ иностранным агентом