Итальянская Eni заявила о "нулевых" поставках российского газа с 1 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что получила уведомление от «Газпрома» о том, что российская компания не сможет 1 октября 2022 года поставить газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию.

«"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна», - сказано в распространенном в субботу, 1 октября, сообщении компании.

Энергетическая компания Eni уточняет, что на этом фоне поставки российского газа будут на нуле через точку входа в Тарвизио. «Eni предоставит новые данные, если поставки будут восстановлены», - сказано в комментарии получателя газа.

Незадолго до этого министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявил, что Европа может не получить зимой газ по «Северному потоку» из-за совершенной на газопроводах диверсии.