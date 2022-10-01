Экс-редактор Первого канала Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста вместе с дочерью

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, обвиняемая в фейках о ВС РФ, скрылась в неизвестном направлении Фото: REUTERS

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова ночью 1 октября 2022 года сбежала из-под домашнего ареста вместе со своей 11-летней дочерью, рассказал ее бывший муж Игорь Овсянников изданию RT. По решению Басманного районного суда города Москвы женщина должна была находиться дома до 9 октября нынешнего года.

Сейчас местонахождение Овсянниковой неизвестно, в данный момент его устанавливают силовики. Бывший супруг журналистки сообщил о том, что она планировала уехать за границу вместе с ребенком, однако удалось ли Овсянниковой в итоге осуществить свой план, мужчина не знает.

Овсянникова в настоящее время является обвиняемой по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

Поводом для его возбуждения стали сделанные экс-редактором Первого канала публичные заявления о ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее Овсянникова привлекалась к административной ответственности за высказывания об СВО и действиях российской армии. Так, 28 июля 2022 года Мещанский районный суд города Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тысяч рублей по статье КоАП РФ о дискредитации Вооружённых сил России.