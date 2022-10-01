Украина вводит санкции против 3,6 тысячи россиян и компаний из РФ

Высшие чиновники Украины пообещали, санкционная политика по отношению к РФ будет усилена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины согласовало новый санкционный список из 3600 российских физических и юридических лиц, в отношении которых киевские власти "усилят санкционное давление" с помощью стран G7 ("Большой семерки").

Информацию об этом распространила пресс-служба украинского министерства экономики.

По данным ведомства, новые антироссийские санкции уже официально одобрены украинским Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом киевские чиновники подчеркивают, что "потенциал для дальнейшего введения санкций против РФ пока не исчерпан".

При этом все свои решения о введении каких-либо санкций в отношении тех или иных россиян или компаний из РФ украинские власти собираются согласовывать со своими западными партнерами, уточняют в минэкономики Украины.

Ранее о скором введении новых масштабных антироссийских санкций публично объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Украине очень важно продолжать "оказывать санкционное давление на РФ". Также украинский лидер публично призвал Верховную раду страны как можно скорее принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов киевскими властями.