Дерматолог дала советы, как избавиться от темных кругов под глазами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проблема темных кругов под глазами знакома многим, она может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Косметолог и дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни «GMTClinic» Татьяна Караушева рассказала, о чем сигнализирует проблема и как от нее избавиться.

В первую очередь, нужно проверить работу сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы или почек. Помимо этого, данная патология может появиться из-за сосудистого рисунка в периорбитальной зоне. Он усиливается при недосыпе и исчезает, если человек хорошо отдохнул.

Еще одна причина – повышенная пигментация в данной области, что тоже индивидуальная особенность.

- Улучшить внешнее состояние помогут венозный отток и лед с ромашкой. Хорошо воздействуют аппараты для микротоковой терапии для домашнего использования, – рассказывает дерматовенеролог "Газете.ru".

Если проблема то появляется, то исчезает, то лучше хранить средства для кожи под глазами в холодильнике. Контрастная тренировка сосудистой сетки поможет справиться с этой проблемой достаточно быстро.

Кожа под глазами очень тонкая и активные вещества туда проникают легче. Можно использовать патчи, но больший эффект от них будет, если лежать в этот момент. Так эффективнее будет отток лимфы.

- При застойных венозных явлениях или гиперпигментации отлично подойдут лазерные методики. Они усилят микроциркуляцию и уменьшат выраженность пигментации. А мезотерапия и препараты с пепетидами тоже позволят осветлить темные круги, - заключила врач.

Кстати, злоупотребление сладостями тоже ведет к появление данной проблемы. Признаки «сахарного лица» — кожа становится тонкой и сухой, на лбу появляются мелкие морщины, над верхними веками — сеточка морщин. Заметны мешки под глазами. Появляются пигментные пятна, что возникает из-за того, что продукты гликации стимулируют меланоциты (пигментные клетки). Появляется позднее акне — оно возникает в связи с повышением чувствительности рецепторов к андрогенам, пишет газета "Известия".

Тем временем, дерматолог д. м. н. Юлия Галлямова, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, рассказала, что некоторые манипуляции с волосами грозят их выпадением. Накручивание локонов на палец приводит к их ломкости, пишет RT.