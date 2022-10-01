«Вместе целая страна»: В Санкт-Петербургском цирке дали старт спектаклю о самом важном

«Вместе целая страна» - проект о народном единстве и национальном многообразии. Фото Константина Ильинского (Росгосцирк)

Этим знаковым патриотическим проектом Росгосцирк отметил начало юбилейного 145-го сезона в одном из лучших цирков нашей страны – Цирке имени Гаэтано Чинизелли, Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. На пресс-конференции перед премьерой первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова подчеркнула, что спектакль приурочен к году культурного наследия.

«Еще год назад мы задумали этот проект, который был бы посвящен нашей стране, народам, которые в ней живут, традициям. Но события стали развиваться так стремительно, что мы немножко сместили акценты и назвали представление «Вместе целая страна», и ключевое слово здесь наверное все-таки «вместе», потому что сейчас для всех нас, как никогда, важно быть всем вместе, сплотиться, чтобы быть сильнее», - сказала Татьяна Бушкова.

Режиссером спектакля стала Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка, уже знакомая санкт-петербургскому зрителю по постановкам в цирке на Фонтанке. Именно она подобрала правильную интонацию для постановки патриотического спектакля «Вместе целая страна», сделав главным героем персонажа русского народного кукольного театра – Петрушку.

Главный герой представления - народный персонаж Петрушка. Фото Константина Ильинского (Росгосцирк)

«Мы уверены, что наш спектакль тронет за душу каждого зрителя в зрительном зале, потому что здесь понимаются темы: малой родины, деревни, детства. Многие жители нашей страны до сих пор проводят лето у бабушек и дедушек в селах или деревнях, где можно бегать по лужам, гоняться за бабочками и делать многое другое. Это очень трогательная семейная сказка, которую мы за время работы над ней очень полюбили, и надеемся полюбят наши зрители», - рассказала Виктория Коновалова.

Вместе с героями программы зрители отправятся в большое путешествие по России, разным ее регионам и различным временам года. Разговор о важном авторы проекта ведут выразительным и понятным каждому языком цирка. Специально для этой семейной сказки сшито более сотни костюмов по эскизам талантливой художницей Натальей Чистовой, декорации созданы по проекту заслуженного художника России Владимира Боера.

Впервые в цирковом шоу одновременно работают два оркестра: классический цирковой и ансамбль «Терем-квартет», придающий спектаклю поистине народное звучание.

Основатель квартета Андрей Смирнов отметил, что искусство – это не сфера развлечений, а то, что объединяет людей и дает силу жить. «Меня пробирало до пота, когда я видел, как рискуют цирковые артисты. Мои ошибки музыканта стоят гораздо дешевле», - сказал он.

В программе – несколько масштабных групповых номеров, где артисты выполняют сложнейшие трюки. С замиранием сердца следят за каждым движением артистов на свободной проволоке, подкидных досках или акробатической дорожке.

Акробаты-наездники из Северной Осетии под руководством Сергея Муратова. Фото Константина Ильинского (Росгосцирк)

За настроение зрителей отвечает клоунское трио «Без носков» – молодые и талантливые ребята, известные во всем мире. «Вместе целая страна» после культурной столицы отправится в путешествие по всем регионам России.

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