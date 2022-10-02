Вступление Украины в НАТО поддержали девять стран Европы

Девять государств Европы заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девять стран Европы официально поддержали вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис на своей странице в Twitter.

В воскресенье, 2 октября 2022 года, документ, в котором одобряется членство Киева в Североатлантическом альянса подписали лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная в срочном порядке подает ускоренную заявку на вступление в НАТО. Об этом глава государства заявил сразу после выступления российского лидера Владимира Путина по случаю подписания договоров о вступлении в Россию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.