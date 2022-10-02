Переходный период по интеграции вошедших в состав России территорий продлится до 2026 года

Москва. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно пунктам договоров о переходном периоде по интеграции новых территорий в состав России, соответствующие процедуры по внедрению Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ должны завершиться к 1 января 2026 года. Постановление Конституционного суда, на сайте которого размещены документы, также предполагает, что должны быть решены вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

"В соответствии со статьей 6 рассматриваемого договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период", - говорится в постановлении КС РФ.

Эта же формулировка действует в отношении договоров о признании Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 3 октября 2022 года состоится внеплановое заседание Госдумы. Причиной проведения стали планы принять законопроекты о вхождении в состав государства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.