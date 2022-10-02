Макрон в беседе с Зеленским назвал присоединение четырех регионов к России незаконным

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к России и заявил, что Париж будет помогать Украине в восстановлении суверенитета. Об этом сообщил сегодня, 2 октября, телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов", - сказали в администрации Макрона. Также там отметили, что "Франция привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности".

Ранее президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.