Путин дал Лаврову особые полномочия на период принятия новых регионов в Россию

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими официальными представителями в российском парламенте.

Особые полномочия названных лиц будут действовать на время рассмотрения законодателями договоров о принятии в состав России новых регионов.

"Назначить министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича и статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Иванова Евгения Сергеевича официальными представителями президента Рооссии при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопросов о ратификации (договоров между РФ и новыми регионами, – прим. ред.)", – отмечается в тексте распоряжения.

Ранее Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.