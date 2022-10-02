Словакия сделает для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, финансировать заказ будут Германия, Дания и Норвегия, соглашение об этом подписали сегодня, 2 октября, в Копенгагене главы минобороны Дании и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на минобороны республики.

"Входящая в состав минобороны Словакии компания Konstrukta Defence изготовит для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые для этих целей предоставили 92 миллиона евро…", - уточняется в сообщении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.