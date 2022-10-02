Хакеры слили в Сеть номер телефона Лиз Трасс

Ежегодная конференция Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме Фото: REUTERS

Хакеры слили в интернет номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail. Среди них издание отмечает канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главу МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других чиновников. При этом о названии киберпреступной организации газета не сообщает.

"Тот факт, что телефонные номера премьер-министра и ее коллег по кабинету находятся в Сети, представляет собой феноменальную брешь в системе безопасности. Это действительно шокирует и вызывает беспокойство, и спровоцирует волнения в правительстве", — отметил бывший офицер британской разведки и эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрэм.

Как сообщает издание, уже неоднократно случались инциденты утечки данных, и специалистов по кибербезопасности серьезно это беспокоит, потому что подобные происшествия провоцируют лишнее волнение.

Тем временем личный номер Лиз Трасс и остальных британских чиновников можно получить всего за 6,49 фунта (около 435 рублей). За такую сумму хакеры готовы продать украденные данные.

Правительство Соединенного Королевства при этом уточняет, что часть данных устарела. Об этом стало известно благодаря расследованию.

Журналисты Daily Mail провели собственное расследование. Они проверили номер Лиз Трасс и убедились, что она его использует с 2011 года.

"Когда наш репортер добавил номер телефона в WhatsApp*, в профиле появилась фотография премьер-министра, сделанная на прошлое Рождество", – пишет издание.

Сегодня, 2 октября 2022 года в DNS подтвердили утечку личных данных 16 млн покупателей. Зарубежные хакеры взломали сервера компании и обнародовали список клиентов и их личную информацию в интернете.