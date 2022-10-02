Источник рассказал о подготовке Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций Фото: REUTERS

Постоянные представители государств-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить об очередном из-за вхождения новых территорий в состав РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"... Продолжается обсуждение следующего - девятого пакета санкций против России, так как проводимые Россией референдумы ускорили переговоры. Я рассчитываю, что за официальным одобрением восьмого пакета санкций может немедленно последовать объявление о девятом санкционном пакете", - уточнил источник.

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.