Рогов сообщил, что Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут оставить подконтрольную киевскому режиму территорию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Сейчас людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", - уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.