Bloomberg: Однопартиец Трасс предложил вынести ей вотум недоверия Фото: REUTERS

Однопартиец премьер-министра Британии Лиз Трасс предложил вынести ей вотум недоверия в парламенте.

По информации агентства Bloomberg, первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия Трасс было подано в парламентский Комитет 1922. Причиной для недовольства стала представленная программа по борьбе с экономическим кризисом, в основе которой лежит резкое сокращение налогов в стране.

В результате, публично о несогласии с действиями британского правительства уже заявили 12 депутатов-тори.

Ранее сообщалось, что в Британии меньше четверти граждан признались, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс способна справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон. Согласно результатам опроса YouGov для газеты Times, только 23% избирателей считают, что Трасс справится с работой лучше, чем Джонсон.