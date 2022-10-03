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В мире3 октября 2022 6:05

В Бразилии пройдет второй тур президентских выборов с участием Болсонару и да Сильвы

Первый этап не определил победителя
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

Фото: REUTERS

Нынешний и бывший президенты Бразилии вышли во второй тур выборов, не набрав достаточного количества голосов для победы на первом этапе. Об этом сообщает Высший избирательный суд страны в понедельник, 3 октября 2022 года.

После обработки более 97% бюллетеней кандидат от левых сил Луис Инасиу Лула да Силва набрал почти 48% голосов, а действующий глава государства Жаир Болсонару - свыше 43%.

Лула да Силва назвал это "лишь отсрочкой" до окончательной победы, обращая внимание на результаты соцопросов, по которым он уверенно лидирует.

Болсонару, в свою очередь, назвал свой выход во второй тур "победой над ложью", так как социологи пророчили его главному конкуренту победу еще на первом этапе.

Второй тур президентских выборов состоится 30 октября 2022 года.

Напомним, бразильцы 2 октября выбирали не только лидера государства, но и губернаторов штатов, а также определяли треть сенаторов.