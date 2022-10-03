Премьер Японии Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией

Фумио Кисида сделал громкое заявление по поводу возможного заключения мирного договора между Россией и Японией Фото: REUTERS

Япония собирается заключить мирный договор с Россией. Соответствующее заявление в своей программной речи в парламенте сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.

По его словам, Токио, несмотря на сложности в отношениях с Москвой, собирается "решить свою территориальную проблему", а также заключить мирное соглашение с РФ.

"Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - цитирует японского премьера информагентство РИА Новости.

Кисида дал понять, что постарается предпринять все дипломатические усилия для возобновления российско-японских переговоров по мирному договору между государствами.

Ранее в МИД РФ официально заявили о том, что Россия отказывается от ведения с Японией каких-либо переговоров по мирному договору. Поводом стала крайне недружественная политика Японии по отношению к РФ на фоне событий на Украине.

Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.