Шведские города готовятся экономить электричество предстоящей зимой

В Швеции муниципалитеты будут экономить электричество предстоящей зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Местные власти в Швеции предстоящей зимой собираются принять целый ряд срочных мер для экономии электричества. Информацию об этом распространила шведская газета Dagens Nyheter, ссылающаяся на итоги собственного анкетирования в 126 из 290 муниципалитетов страны.

По информации издания, 96% опрошенных представителей местных властей ответили, что коммуны намерены снижать расход энергии в ближайшие шесть месяцев. Среди самых популярных мер и ограничений - переход на светодиодное освещение, перестройка помещений для повышения энергоэффективности и установка солнечных батарей.

Отмечается также, что столица Швеции - город Стокгольм, как и 16 других муниципалитетов, в 2022 году существенно ограничит количество рождественских огней.

Ранее шведские власти призвали жителей страны, а также чиновников и бизнесменов готовится к "тяжелой и суровой зиме". Причиной для опасений стал возможный резкий рост цен на электричество в Швеции.

Кроме того, по данным руководства страны, серьезной угрозой может стать гипотетическое прекращение поставок российского газа. Оно может произойти в случае введения Западом потолка цен на российские энергоносители (власти РФ в лице вице-премьера страны Александра Новака уже дали понять, что не будут поставлять газ в те страны, которые поддержат подобные ограничения).

Также вполне реальным поводом для отключения российского газа может стать и отказ западных компаний оплачивать его поставки по предложенной Москвой схеме: согласно ей, все недружественные РФ страны должны платить за российские энергоресурсы исключительно в рублях.