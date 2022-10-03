Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

«Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ», – заявил дипломат в эфире Польского телевидения.

Как отметил Рау, нота с требованием репараций выражает убежденность Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь, понесенных Варшавой во времена германской оккупации в 1939-1945 годах.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель и глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.