Глава Амурской области Василий Орлов: «Фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку»

Амурских фермеров – виновников пожаров привлекут к их тушению. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области ужесточили меры против сельхозпредприятий – виновников лесных пожаров. По поручению губернатора Василия Орлова, аграриев, чья безответственность привела к возгораниям, лишили права претендовать на государственную поддержку.

«В Амурской области начинается особый противопожарный период. Возгорания на сельхозземлях недопустимы, - подчеркнул Василий Орлов. - У участков есть хозяева, и они обязаны внимательно контролировать свои земли. Закон запрещает любое сжигание сорной растительности на полях, за это предусмотрены серьезные меры наказания как для физических, так и юридических лиц. Кроме того, амурские фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку. Соответствующие изменения в нормативно правовые акты уже внесены и действуют».

По поручению главы региона амурский Минсельхоз проанализировал статистику возгораний на сельскохозяйственных землях.

«Исходя из анализа, мы видим, что на землях фермеров, имеющих небольшие участки, систематически возникают пожары. По нашему мнению, эти аграрии используют отжиги или не должным образом используют земли, что приводит к зарастанию сорняками и, как следствие, там возникают пожары», - рассказал глава Минсельхоза Олег Турков.

По его словам, сейчас готовятся изменения в закон, которые обяжут аграриев предотвращать пожары и принимать участие в их тушении. В 2022 году за поджоги сухой травы к ответственности привлекли 90 человек.

«В области уже имеются случаи привлечения к ответственности фермеров, допустивших возникновение пожаров. Кроме того, имеется и перечень неоднократных нарушителей противопожарного режима, с которыми будет вестись индивидуальная работа», - подчеркнул Олег Турков.