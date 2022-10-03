Госдума России ратифицировала договоры о вхождении четырех регионов в состав страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ в ходе пленарного заседания 3 октября 2022 года ратифицировала договоры о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России.

Депутаты единогласно проголосовали за ратификацию договоров о принятии ДНР и ЛНР в состав России.

Ранее президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.