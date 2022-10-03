Конгресс США придумал, как заставить Байдена прекратить очередной конфликт

Джо Байден Фото: REUTERS

Американскому конгрессу нужно остановить спонсирование администрации президента США Джо Байдена, поскольку их бездействие в вопросах миграционного кризиса является войной против собственного народа, заявил в эфире Fox Business член палаты представителей от штата Техас Чип Рой.

"Эту проблему доступно решить, но нынешняя администрация отказывается это делать, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа" — заявил политик.

Как считает конгрессмен, проблему с нелегалами можно решить правовыми методами быстро и гуманно. Но вместо этого в Белом доме закрывают глаза на трагедии мигрантов: люди погибают, подвергаются насилию и оказываются в сексуальном рабстве.

Ранее сообщалось, что иммигрантский кризис в США нарастает чудовищными темпами. Отмечалось, что за последние полгода американо-мексиканскую границу нелегально перешли более сотни тысяч человек