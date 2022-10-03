В Уфе за выходные поймали больше 20 пьяных водителей

В Уфе за выходные задержали больше 20 пьяных водителей Фото: Олег ЗОЛОТО

За выходные 1 и 2 октября в Уфе задержали более 20 пьяных водителей. Проблема автомобилистов, которые садятся за руль в пьяном виде, особо актуальна для Башкирии в летнее время, когда все отправляются на отдых. С наступлением холодов таких нарушителей становится меньше.

Так, портал «Mkset.ru» сообщает, что за минувшие выходные задержали 24 пьяных водителей. Согласно закону непорядочным автомобилистам грозят серьезные последствия нарушения КоАП – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права садится за руль. Если водитель оказался за рулем в нетрезвом виде во второй раз, то наказание будет еще серьезнее.

Также известно, что за минувшие выходные в Уфе произошла 91 авария, в которых пострадали 7 человек. Автоинспекторы выявили 731 нарушение ПДД.

Добавим, что накануне в Уфе завершилось расследование резонансного ДТП – в нем 28-летняя женщина за рулем Nissan Juke прямо на «зебре» сбила двух пешеходов. Несмотря на то, что скорость автомобиля была небольшая, несчастные скончались на месте. Изначально девушка пыталась оправдаться тем, что отвлекалась на своего ребенка в салоне кроссовера. Однако позже она изменила показания и полностью признала вину. Если суд установит ее вину, то виновная может избежать сурового наказания из-за наличия в семье несовершеннолетнего ребенка.