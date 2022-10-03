Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире3 октября 2022 13:10

Reuters: ОПЕК+ раздумывают над сокращением добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

Это уже будет второе сокращение добычи с сентября 2022 года
Владимир РОМАНЕНКО
Логотип ОПЕК изображен на стене новой штаб-квартиры ОПЕК в Вене.

Логотип ОПЕК изображен на стене новой штаб-квартиры ОПЕК в Вене.

Фото: REUTERS

Страны ОПЕК+ рассматривают вероятность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

5 сентября 2022 года страны альянса приняли первое решение о сокращении добычи нефти в октябре на 100 тыс. б/с. За счет сокращение страны ОПЕК+ хотят вернуться к августовскому уровню добычи. В документе об итоговом решении коммюнике говорится, что наращивание было рассчитано только на сентябрь.

5 октября страны ОПЕК+ встретятся очно в штаб-квартире Вены впервые с марта 2020 года. Планируется провести заседание министерского мониторингового комитета, а после встречу стран ОПЕК+.

Страны договорились о гибком графике встреч, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка.

Представители стран ОПЕК+ не так давно озвучили оптимальную цену нефти на сегодняшний день - 100 долларов за баррель. Выше, 120-130 долларов, уже будет рискованным.