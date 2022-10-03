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Политика3 октября 2022 13:11

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: Делаем все, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым и позаботиться об их семьях

Глава региона посетил учебный центр в Омской области
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса сделают все возможное, чтобы обеспечить мобилизованных жителей области всем необходимым. Поддержку получат и семьи военнослужащих. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. Губернатор 2 октября посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы.

«Со своей стороны вам и вашим семьям окажем всю необходимую помощь. От правительства Кузбасса каждому из вас сразу перечисляем 200 тысяч рублей, также помощь будут оказывать предприятия, на которых вы работаете, - сообщил Сергей Цивилев землякам. - За каждой семьей закрепляем соцработника, который будет помогать в решении всех социальных и бытовых вопросов - например, с учебой, лечением. Региональные меры будут адресными, поддержку получит каждая семья».

В учебный центр из Кузбасса для мобилизованных доставили необходимые вещи и теплую одежду: спальные мешки, сапоги, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, одеяла, подушки и многое другое.