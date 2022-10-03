Медведев призвал сохранить трехуровневую систему образования в России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехуровневая система высшего образования в России сочетает различный опыт и различные традиции с требованиями современного мира, и отказываться от того, что идет стране на пользу, нет смысла, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Медведев заявил, что действующая трехуровневая система сочетает в себе как западный, так и восточный опыт, при этом РФ слепо ничего не копировала.

"В целом, в очередной раз говорю, эта система работает, сочетает в себе традиции советской, и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира, цифровой реальности и новейших управленческих решений. Поэтому просто демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет", - подчеркнул он.

Ранее политик призвал отказывать во въезде мигрантам без биометрических данных. Зампред Совбеза указал на важность перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму.

Также медведев заявил, что нужно прекратить «миндальничать» с иноагентами.