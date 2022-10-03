Жители США, проснувшись, увидели ядерный гриб над Лас-Вегасом

Лас-Вегас. Фото очевидцев из Твиттера. Кучево-дождевые облака - "наковальни", в форме "ядерного гриба". Фото: из социальной сети

Жители Лас-Вегаса испугались огромного облака, которое напомнило им "гриб" от ядерного взрыва. Своими впечатлениями очевидцы начали массово делиться в соцсетях, в частности в Твиттере.

Один из очевидцев писал, что видел как формировалось облако. "Затем из него начала стрелять молния. Мой арендатор сказал, что оно начинало (формироваться) как 2 маленьких воронкообразных облака, которые слились в одну большую тучу. С этими ядерными разговорами напугаешься до чертиков", - поделился очевидец.

"Когда вы живете в городе в 65 милях от полигона для испытаний ядерной бомбы, облака странной формы могут вызывать стресс", - пишет житель Лас-Вегаса.

Кучево-дождевые "наковальни", также известные как просто "наковальни", представляют собой кучево-дождевые облака, достигшие уровня стратосферной стабильности и имеющие характерную плоскую форму вершины "наковальни". Это означает грозу в ее зрелой стадии, которая следует за стадией кучево-дождевых облаков.

Буквально два дня назад, 1 октября 2022 года, сочинские туристы в горах заметили «Брокенского призрака». Это явление стало возможно увидеть благодаря сгустку облаков, напоминающей по форме человека, вокруг которого сияет нимб.

Лас-Вегас. Фото очевидцев из Твиттера. Кучево-дождевые облака - "наковальни", в форме "ядерного гриба". Фото: Фото из соцсетей

Лас-Вегас. Фото очевидцев из Твиттера. Кучево-дождевые облака - "наковальни", в форме "ядерного гриба". Фото: из соцсетей