Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 14:21

Чувашские строители приступили к восстановлению домов в Мариуполе

Как стало известно, на нынешнем этапе Чувашии на восстановление передано восемь многоквартирных домов жилого фонда Мариуполя

Работы идут согласно договоренностям, которые были заключены Главой Чувашии Олегом Николаевым и руководителями регионов Донбасса. Олег Николаев отмечает, что круг возложенных на чувашских строителей усилий достаточно широк, и сейчас все в целом идет под эгидой Правительства РФ.

Как стало известно, четыре дома будут восстановлены посредством комплекса строительных работ, другие четыре сначала будут полностью снесены, а на их месте строители возведут новые жилые здания.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР Павел Данилов отметил, что на данном этапе уже начаты работы по очистке территории от мусора, также проводится демонтаж и монтаж кровельного покрытия и систем отопления. Отмечается, что всего в работах участвуют 136 человек и две единицы техники.

Как говорит замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа, на все объекты начали поступать строительные материалы, также сейчас в двух домах уже полностью завершен демонтаж стояков отопления, в третьем эти работы продолжаются, кроме того полностью проведена опрессовка элеваторных узлов.