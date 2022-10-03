Чувашские строители приступили к восстановлению домов в Мариуполе

Работы идут согласно договоренностям, которые были заключены Главой Чувашии Олегом Николаевым и руководителями регионов Донбасса. Олег Николаев отмечает, что круг возложенных на чувашских строителей усилий достаточно широк, и сейчас все в целом идет под эгидой Правительства РФ.

Как стало известно, четыре дома будут восстановлены посредством комплекса строительных работ, другие четыре сначала будут полностью снесены, а на их месте строители возведут новые жилые здания.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР Павел Данилов отметил, что на данном этапе уже начаты работы по очистке территории от мусора, также проводится демонтаж и монтаж кровельного покрытия и систем отопления. Отмечается, что всего в работах участвуют 136 человек и две единицы техники.

Как говорит замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа, на все объекты начали поступать строительные материалы, также сейчас в двух домах уже полностью завершен демонтаж стояков отопления, в третьем эти работы продолжаются, кроме того полностью проведена опрессовка элеваторных узлов.