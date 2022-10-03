МИД Чехии вызвал посла России из-за референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал сегодня, 3 октября, посла РФ в республике Александра Змеевского из-за референдумов по вопросу принятия Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом руководитель ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

Липавский назвал проведение референдумов "нарушением международного права",что послужило причиной вызова посла РФ в МИД Чехии.

Ранее президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.