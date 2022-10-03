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Политика3 октября 2022 15:03

РБК: Командующим Западным военным округом назначен генерал- лейтенант Роман Бердников

Прежним руководителем ЗВО был генерал-полковник Александр Журавлев.
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генерал-лейтенант Роман Бердников Фото: пресс-служба Минобороны России

Генерал-лейтенант Роман Бердников Фото: пресс-служба Минобороны России

Новым командующим Западным военным округом (ЗВО) назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, рассказал источник, знакомый с кадровыми перестановками.

По информации РБК, соответствующие изменения уже внесены в Единый реестр юридических лиц. Прежним руководителем ЗВО был генерал-полковник Александр Журавлев.

В то же время на сайте Министерства обороны России Бердников по-прежнему указан командующим 29-й общевойсковой армией.

Роман Бердников в 2012-2014 годах был командиром 59-й отдельной мотострелковой бригады 5- общевойсковой армии Восточного военного округа, в 2014-2016 годах - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

В ноябре 2018 года он был назначен командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В марте 2019 года ему был вручен воинский штандарт командующего.