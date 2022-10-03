Президент Молдавии Санду допустила мобилизацию в стране в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом

Майя Санду Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила, что страна должна быть готова к возможной мобилизации, и назвала условия, при которых она будет объявлена. Тизер разговора с Санду выложили сегодня, 3 октября, в соцсетях пранкеров, при этом не уточняется, когда именно прошел разговор с главой Молдавии.

Пранкеры говорили с президентом Молдавии от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В обнародованном фрагменте мнимый Шмыгаль спрашивает у Санду, не думает ли она, что в стране настало время провести мобилизацию.

"Конечно, мы должны быть к этом (мобилизации - прим. ред.) готовы", - ответила она.

Также Санду отметила, что "большим вызовом" для республики может стать увеличение количества беженцев из Украины в Молдавию в результате российской спецоперации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.