Spiegel: ЕС займется подготовкой 15 тысяч солдат Украины

Украинские солдаты на улицах Бахмута. Фото: REUTERS

ЕС планирует запустить тренировочную миссию и обучить до 15 тысяч солдат Украины. В частности с инициативой выступает бундесвер, который желает принять участие в этом процессе, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

"В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны", - отмечает издание.

Журнал отмечает, ссылаясь на участвовавших в переговорах дипломатов, что по планам обучающей миссии также подготовят спецподразделение из 3 000 украинских солдат, которое будет осваивать особые боевые навыки для командиров и курсы для саперов.

Решение о планах будет принято уже в середине октября, уточняет журнал.

С других уголков мира также продолжается поддержка Украины. Не так давно США направили Киеву новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов. Новый пакет предполагает поставки не только оружия, боеприпасов и техники, но и гуманитарные нужды.