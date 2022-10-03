Президент Болгарии не подписал декларацию девяти стран о вступлении Украины в НАТО

Румен Радев Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев отказался подписывать полный текст декларации девяти государств Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщили в пресс-службе болгарского лидера.

"Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой несколькими государствами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, присутствующие в документе", — отмечается в заявлении.

В минувшее воскресенье документ подписали лидеры Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Также сообщалось, что заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке стала неожиданностью для США.