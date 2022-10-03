Власти Херсонской области сообщили о планах Украины захватить Каховскую ГЭС Фото: REUTERS

ВСУ вынашивают планы прорваться в Херсонскую область для захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов у них на это нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Украинские войска, постоянно неся крупные потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Обо всех их планах мы знаем", - рассказал Стремоусов.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области были пресечены попытки прорыва украинской армии, ситуация сейчас находится под контролем.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.