Группа из 11 стран в заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа из 11 стран с четырех континентов мира, в том числе, Россия, Китай и Иран, выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, чтобы осудить дискриминацию в некоторых странах по отношению к русским и русскоговорящим, об этом говорится в опубликованном заявлении дипмиссии РФ при ООН в Женеве.

“Мы глубоко встревожены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда государств в отношении русских и русскоговорящих людей в последние месяцы", - отмечается в тексте документа.

Среди стран, подписавших заявление, - Россия, Беларусь, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

Ранее бывший президент Чехии осудил русофобию и передумал возвращать медаль Пушкина. Он полагает, что отказ от российской награды стал бы инфантильным поступком.

Также ранее замглавы МИД России Рябков назвал русофобию в западных страна «отвратительной».