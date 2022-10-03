ВС Украины используют новый тип ракет для HIMARS Фото: REUTERS

Украинские военные начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР) новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Сегодня, 3 октября, в ведомстве сообщали, что в 01:40 по московскому времени украинские военные нанесли удар по Старобельску из РСЗО М142 HIMARS. вследствие этого повреждения получили здание детсада, три жилых дома и местный стадион.

Как уточнил Гетманский, новый тип ракет отличается тем, что они начинены шрапнелью (шариками небольшого диаметра из вольфрама). Такие ракеты предназначаются для поражения живой силы противника, но так как одна из них попала в центр города, где нет военных объектов, получается, что целью были мирные граждане, отметил офицер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.