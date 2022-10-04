Генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами Фото: REUTERS

Российские журналисты показали сюжет, в котором генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознается в связях с украинскими спецслужбами.

"Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", - сказал он в сюжете телеканала "Россия-24".

В сюжете показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию "за дискредитацию органов власти РФ". Телеканал сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий.

В конце августа 2022 года военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции: задержали двоих сотрудников АЭС, что передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.

Как писал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

СПРАВКА "КП"

Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре. Является крупнейшей в Европе. Вырабатывает до 20% всей электроэнергии на Украине и половину ее производства на украинских атомных станциях. Ее строительство началось в 1979 году, но только 21 декабря 2021 года вышла на свою полную мощность - 6040 МВт электроэнергии. Персонал станции составляет 11,5 тысяч человек.