Минобороны Армении сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны Азербайджана Фото: REUTERS

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции. Об этом пишет ТАСС.

"3 октября около 21:30 (20:30 мск - прим. "КП") подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", - сообщило Минобороны Армении.

Как отмечает ведомство, "огонь противника был подавлен".

Как рассказывал сайт KP.RU, В 1988-м свара между двумя республиками возникла из-за принадлежности Нагорного Карабаха. Армения не раз поднимала вопрос о передаче Нагорного Карабаха под свою юрисдикцию, но не получала поддержку союзного руководства.

Карабахский конфликт стал первым крупным вооруженным противостоянием и на постсоветском пространства. В нем обеими сторонами применялись не только стрелковое оружие, но и тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация, оставшиеся в республиках после распада СССР. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец разбирался, из-за чего спорят две бывшие братские республики СССР