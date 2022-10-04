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В мире4 октября 2022 1:11

Минобороны Армении сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны Азербайджана

Как отмечает ведомство, "огонь противника был подавлен".
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Минобороны Армении сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны Азербайджана

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции. Об этом пишет ТАСС.

"3 октября около 21:30 (20:30 мск - прим. "КП") подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", - сообщило Минобороны Армении.

Как отмечает ведомство, "огонь противника был подавлен".

Как рассказывал сайт KP.RU, В 1988-м свара между двумя республиками возникла из-за принадлежности Нагорного Карабаха. Армения не раз поднимала вопрос о передаче Нагорного Карабаха под свою юрисдикцию, но не получала поддержку союзного руководства.

Карабахский конфликт стал первым крупным вооруженным противостоянием и на постсоветском пространства. В нем обеими сторонами применялись не только стрелковое оружие, но и тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация, оставшиеся в республиках после распада СССР. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец разбирался, из-за чего спорят две бывшие братские республики СССР