Байден заявил, что собирается избираться на второй срок Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника из организации, Байден сказал: "Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь".

Отмечается, чьл до этого сам Байден воздерживался от подобных заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то, что его сторонники об этом говорили.

В июле 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время очередного брифинга объявила, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять участие в избирательной гонке 2024 года.

При этом, согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Америки считают Байдена худшим президентом за всю историю США, а видеть его во главе государства не хотят уже даже три четверти демократов.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.