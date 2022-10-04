Мессенджер WhatsApp* навсегда перестанет работать на миллионах устройствах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 октября 2022 года мессенджер WhatsApp* навсегда перестанет работать на устаревших смартфонах образца 2012 года.

Как пишут "Новые известия", чтобы пользоваться сервисом в будущем, обладателям устаревших моделей смартфонов придется купить новое, отвечающее современным требованиям мобильное устройство.

«Также владельцам iPhone с версией операционной системы старше iOS 12 необходимо будет обновить смартфон до более современной версии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года WhatsApp* прекращает поддержку операционных систем старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. По статистике, телефонами с операционной системой Android 4.4 и старше все еще пользуется около двух процентов россиян. Это значит, что с 1 апреля 2022 года мессенджер WhatsApp окажется недоступным для нескольких миллионов россиян, которые не спешат обновлять свои устаревшие мобильные телефоны. В такой ситуации могут оказаться обладатели Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и других смартфонов.

Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России.