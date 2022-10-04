Психолог Шишлев рассказал, как школьная жизнь влияет на психику детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог онлайн-школы для детей «Тетрика» Марк Шишлев заявил ,что психика школьников достаточно неустойчива, и их самооценка сильно зависит от учителей, отношений с одноклассниками и оценок.

Ментальное здоровье ребенка неразрывно связано со школьной жизнью и с событиями, которые в ней происходят, объяснил психолог в беседе с Lenta.ru. Главную роль в формировании уверенности учащегося в себе играют оценки, которые он с первого года обучения начинает получать за выполнение домашних заданий, ответы у доски, контрольные работы. Именно они влияют как на мотивацию, так и на демотивацию школьников.

Однако не сам факт пятерки или тройки в дневнике обуславливает самооценку ученика, а скорее отношение преподавателей, родителей или друзей к полученному результату, отметил Шишлев.

Ранее психолог Защиринская объяснила, как помочь не влившимся в коллектив школьникам. Специалист посоветовала найти в таком случае единомышленников. Например, ребенка можно отдать в какую-нибудь секцию, где он сможет завести друзей среди ребят со схожими интересами, передает ФАН.

До этого врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова порекомендовала родителям ограничить детей в употреблении сдобных булочек, шоколада, картофельных чипсов и сухариков. Она посоветовала в качестве правильного перекуса использовать фрукты, сухофрукты, батончики из цельнозерновых злаков, творожки или сырники, свежие овощи, рассказывает RT.