США готовятся ввести новые санкции против Китая

Соединенные Штаты в ближайшее время могут ввести новые жесткие ограничения на торговлю с КНР Фото: из соцсетей

США планируют расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. Информацию об этом распространила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Вашингтон планирует объявить о новых мерах в ближайшие дни, а администрация американского президента Джо Байдена пытается убедить ключевых союзников Соединенных Штатов присоединиться к санкциям.

Ранее стало известно о том, что США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от военной операции по возвращению Тайваня под свой контроль. Тайбэй требует разработки таких же санкций от ЕС.

В частности, Вашингтон готов ввести санкции сверх мер, уже принятых Западом против Пекина, ограничив торговлю с Китаем и инвестиции на его территории в чувствительные технологии: производство чипов и отдельных видов телекоммуникационного оборудования.