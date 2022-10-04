На портале Госуслуг запущены два сервиса по частичной мобилизации. Один из них помогает быстро записаться в добровольцы, другой – сообщить о возможной ошибке при призыве в Вооруженные силы России. О том, как ими воспользоваться, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сервис "Обжаловать решение о мобилизации" предназначен для приема сообщений об ошибочном призыве в Вооруженные силы РФ. Его можно найти по соответствующему баннеру либо через цифровой голосовой помощник.

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и родственник призванного члена семьи. В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки, затем загрузить снимок повестки и заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.

Чернышенко подчеркнул, что жалоба будет рассмотрена в кратчайшие сроки.

"Решение по каждому случаю будет отслеживаться и контролироваться, информация – докладываться руководству страны", - уточнил Чернышенко.

Через сервис "Стать добровольцем" можно внести свои персональные данные, выбрать удобный для явки военкомат и в течение двух дней получить уведомление о дате и времени явки, а также документах, которые необходимо иметь при себе. Для перехода к сервису нужно нажать на соответствующий баннер либо найти его через цифровой голосовой помощник.

По словам Чернышенко, с момента начала российской спецоперации на Украине на портале Госуслуг зафиксировано более 70 тысяч обращений на эту тему.