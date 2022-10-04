Кадыров сообщил, что в Чечне с размахом отметят день рождения Путина

Рамзан Кадыров решил организовать в Чечне масштабные праздничные мероприятия в связи с днем рождения Владимира Путина Фото: REUTERS

В Чечне планируется устроить массовые мероприятия по нескольким праздникам в октябре 2022 года, однако главное событие — день рождения президента России Владимира Путина 7 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике день рождения российского лидера будет отмечен с большим размахом.

По словам Кадырова, президент РФ является "патриотом номер 1" в стране. Чеченский лидер подчеркнул, что заслуги Путина перед государством и обществом очень ценятся жителями республики.

"Самые массовые мероприятия у нас приурочены ко дню рождения главы государства. В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка». Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею Президента РФ, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

7 октября 2022 года президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет.

Путин родился в 1952 году в Ленинграде. С 1990 по 1996 года работал в мэрии Санкт-Петербурга. С 1996 года — в администрации президента РФ. В 1998 году назначен директором Федеральной службы безопасности. С августа 1999 года — председатель правительства России. С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности президента РФ.

26 марта 2000 года избран президентом РФ. 14 марта 2004 года избран на второй срок. C 8 мая 2008 года — председатель правительства РФ. 4 марта 2012 года вновь избран президентом РФ. 7 мая 2018 года Путин стал президентом в четвертый раз — на новый срок он был переизбран с рекордными 76,69% голосов.