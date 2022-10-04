Британцы поддержали план Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине

Илон Маск Фото: REUTERS

План американского миллиардера Илона Маска по мирному урегулированию ситуации на Украине встретила одобрительные отзывы читателей британского издания Daily Mail, о чем свидетельствуют комментарии к соответствующей публикации.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что курс Вашингтона на военную помощь Киеву ставит мир на грань ядерной войны, в то время как нужно думать о стабилизации ситуации и прекращении боевых действий.

"Илон прав. Нам не нужна ядерная война. Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной", - написал один из британцев.

Другой житель королевства напомнил, что уже был готов план мирного урегулирования и даже начинались встречи делегаций в Турции, но под влиянием бывшего британского премьера Бориса Джонсона переговоры свернули.

Британцы также отметили, что для Запада, особенно США, боевые действия на Украине являются просто бизнесом – способом зарабатывания денег за счет продажи вооружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск предложил четыре пункта, которые, по его оценке, помогут прекратить боевые действия на Украине. Во-первых, следует провести новые референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье, только уже под наблюдением Организации объединенных наций.

Второе – признание статуса Крыма "формальной частью России", третье – гарантии водоснабжения Крыма, четвертое – нейтральный статус Украины.