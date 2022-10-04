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Политика4 октября 2022 8:40

Британцы поддержали план Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине

Читатели Daily Mail поддержали план Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS

План американского миллиардера Илона Маска по мирному урегулированию ситуации на Украине встретила одобрительные отзывы читателей британского издания Daily Mail, о чем свидетельствуют комментарии к соответствующей публикации.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что курс Вашингтона на военную помощь Киеву ставит мир на грань ядерной войны, в то время как нужно думать о стабилизации ситуации и прекращении боевых действий.

"Илон прав. Нам не нужна ядерная война. Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной", - написал один из британцев.

Другой житель королевства напомнил, что уже был готов план мирного урегулирования и даже начинались встречи делегаций в Турции, но под влиянием бывшего британского премьера Бориса Джонсона переговоры свернули.

Британцы также отметили, что для Запада, особенно США, боевые действия на Украине являются просто бизнесом – способом зарабатывания денег за счет продажи вооружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск предложил четыре пункта, которые, по его оценке, помогут прекратить боевые действия на Украине. Во-первых, следует провести новые референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье, только уже под наблюдением Организации объединенных наций.

Второе – признание статуса Крыма "формальной частью России", третье – гарантии водоснабжения Крыма, четвертое – нейтральный статус Украины.